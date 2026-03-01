الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها من إيران

أعلنت دولة الإمارات، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جاء ذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن هذا القرار يأتي تجسيدا لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمسّ أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوّض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

والإمارات إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية وتصف عملياتها بالشرعية في حين قوبلت بموجات تنديد على صعيد واسع.