الرئيس السيسي يطمئن المصريين: مفيش حد بفضل الله يقدر يقرّب للبلد دي

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين على وضع بلدهم في ظل التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة.

وقال خلال حضوره حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان: «اطمئنوا على مصر جيدا.. مفيش حد بفضل الله يقدر يقرّب للبلد دي».

وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر تحاول دائمًا أن تؤدي دورًا إيجابيًّا في سبيل مواجهة مختلفة الأزمات ليس فقط على صعيد الوضع الداخلي، لكن أيضًا فيما يتعلق بالأزمات على مستوى العالم.

وتابع: «نحاول أن نقوم بدور إيجابي في كل الأزمات وتسوية النزاعات ونتعامل حتى مع الأزمات الداخلية بصبر وطول بال وعدم الاندفاع، والكل يعرف ذلك حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية».

وحضر الرئيس السيسي، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان؛ بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء، والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ولفيف من كبار رجال الدولة والنواب، وقدامى قادة القوات المسلحة، وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.