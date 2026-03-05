فوكس نيوز عن مسئول أمريكي: آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في إيران

كشفت شبكة فوكس نيوز، نقلا عن مسئول أمريكي، أن آلاف المسلحين العراقيين الأكراد شنوا هجومًا بريًا في إيران.

جاء ذلك حسبما أوردته مراسلة فوكس نيوز جينيفر جريفين، عبر حسابها على منصة إكس.

وسبق أن أفاد مسئولون أكراد لوكالة أسوشييتد برس، بأن جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في شمال العراق تستعد لعملية عسكرية محتملة عبر الحدود في إيران، وقد طلبت الولايات المتحدة من الأكراد العراقيين دعمها.

وتُعتبر هذه الجماعات الكردية على نطاق واسع الفصيل الأكثر تنظيمًا في صفوف المعارضة الإيرانية المتشرذمة، ويُعتقد أنها تضم ​​آلاف المقاتلين المدربين. وقد يُشكل دخولها الحرب تحديًا كبيرًا للسلطات المحاصرة في طهران، وقد يُعرّض العراق أيضًا لخطر التورط بشكل أكبر في الصراع، وفق الوكالة.

ويقول خليل نادري، وهو مسئول في حزب حرية كردستان (باك)، المتمركز في إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق، إن بعض قواته قد تحركت إلى مناطق قرب الحدود الإيرانية في محافظة السليمانية، وهي في حالة تأهب.



