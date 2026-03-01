تعادل مثير بين روما ويوفنتوس يشعل صراع المربع الذهبي

فرض التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق نفسه على قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، بعدما فرّط روما في تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعود يوفنتوس من بعيد ويخطف نقطة ثمينة في الوقت بدل الضائع على ملعب الأولمبيكو.

المواجهة كانت صراعًا مباشرًا على مراكز التأهل إلى دوري الأبطال، وشهدت عودة باولو ديبالا وستيفان الشعراوي إلى صفوف روما، في حين دخل يوفنتوس اللقاء بعد فترة نتائج متذبذبة وخروج أوروبي مؤلم رغم فوزه الأخير على جالطة سراي.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وكاد روما أن يفتتح التسجيل مبكرًا عبر نيكولو بيزيلي الذي استغل خطأ دفاعيًا وأجبر الحارس ماتيا بيرين على تدخل صعب، قبل أن يهدر لورينزو بيليجريني المتابعة. ورد يوفنتوس بمحاولات خطيرة من كينان يلدز وفرانسيسكو كونسيساو، بينما تألق بيرين في التصدي لمحاولة قريبة من دونيل مالين.

الهدف الأول جاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين عندما افتك بيزيلي الكرة في الوسط ومررها إلى ويسلي، الذي توغل وسدد كرة رائعة بقدمه اليمنى إلى الزاوية البعيدة، معلنًا تقدم روما.

لكن الرد جاء سريعًا مع انطلاق الشوط الثاني، إذ تابع فرانسيسكو كونسيساو كرة مرتدة من ركلة ثابتة وسددها بقوة في الشباك، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

روما استعاد أفضليته سريعًا عبر إيفان نديكا الذي استغل ركلة ركنية قصيرة ليسجل الهدف الثاني من مسافة قريبة، قبل أن يوسع دونيل مالين الفارق في الدقيقة الخامسة والستين بعدما انفرد بالحارس ووضع الكرة بمهارة في الشباك، ليبدو أن أصحاب الأرض في طريقهم لحسم المواجهة.

غير أن يوفنتوس رفض الاستسلام، وقلص الفارق عبر جيريمي بوجا بعد عرضية متقنة من إدون جاجروفا، لتشتعل الدقائق الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، ارتدت كرة داخل المنطقة بعد ركلة حرة ولمست ذراع نديكا، لتصل إلى فيديريكو جاتي الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة، مكملًا عودة مثيرة من تأخر 3-1 إلى تعادل 3-3.

التعادل رفع من حدة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، وأبقى الصراع مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة، في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة في الدوري الإيطالي.