الخارجية الأردنية تستدعي سفير إيران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، القائمَ بأعمال سفارة إيران في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة

وتضمنت الرسالة الأردنية، إدانة المملكة الانتهاك الصارخ لسيادتها وسيادة الدول العربية، بما يمثل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا مرفوضًا يهدّد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الإمارات، إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من إيران وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية.

جاء ذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفةً واضحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.