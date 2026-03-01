تعرضت 9 دول عربية، لأضرار جراء الرد الإيراني بمئات الصواريخ والمسيرات على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل منذ أمس السبت.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن الإمارات وقطر والكويت والبحرين، وسلطنة عمان والعراق والسعودية، وسوريا والأردن، اليوم الأحد.

واستهدفت إيران أمس السبت، بمئات الصواريخ والمسيرات، وفق تقديرات خليجية، أراضٍ في قطر والسعودية والإمارات، والكويت والبحرين؛ الأمر الذي أدانته بشدة البلدان الخليجية الخمسة، فضلًا عن هجمات في العراق وسوريا والأردن.

وتقول طهران إن تلك الهجمات "لا تستهدف دولا بعينها"، بل موجهة ضد القواعد الأمريكية بالمنطقة، غير أنها ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، من بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.

* الإمارات

وقال المكتب الإعلامي في دبي، في بيان نشره عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، اليوم الأحد: "سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي".

وأكد المكتب، أن الحادثة أسفرت "عن إصابتين، وقد تم توفير العناية الطبية اللازمة لهما"، إذ أصيبت سيدة وطفلها في العاصمة أبو ظبي، اليوم الأحد، جراء شظايا اعتراض مسيرة، من قبل الدفاعات الجوية على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد"، وفق بيان لمكتب أبو ظبي الإعلامي.

وأعلنت شركة "مطارات أبوظبي"، فجر الأحد، في تدوينة عبر "إكس"، مقتل شخص و7 إصابات إثر "حادثة" بمطار زايد الدولي، دون تحديد ملابساتها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، ليل السبت – الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت "مع 137 صاروخا و209 طائرات مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني السبت".



* قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان اليوم الأحد، أن "الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة القطرية تعاملت مع هجمات جوية تضمنت طائرات مسيرة وصواريخ أُطلقت من قبل إيران باتجاه المجال الجوي للبلاد".

وأشار المقدم ناصر محمد الكبيسي مدير مديرية التوجيه المعنوي بالوكالة في وزارة الدفاع القطرية، في مؤتمر صحفي، إلى أن "القوات المسلحة رصدت 65 صاروخا باليستيا، و12 طائرة مسيرة قادمة من إيران على شكل موجات متتالية".

وأضاف أنه "تم التعامل مع التهديد بشكل فوري، ما نتج عن إسقاط 63 صاروخا، و11 طائرة مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، إلا أنه مع كثافة الهجمات وتعدد اتجاهاتها، فقد وصل صاروخان إلى قاعدة العديد القطرية، وطائرة مسيرة واحدة استهدفت أحد رادارات الإنذار المبكر، وذلك دون أي خسائر بشرية".

فيما قالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان الأحد، إن الدفاع المدني يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية جنوبي الدوحة، ناتج عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون وقوع إصابات.

وفي بيان سابق السبت، أعلنت الوزارة ذاتها عن "تسجيل 8 إصابات جديدة جراء الهجمات ليبلغ الإجمالي 16 إصابة مع خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة".

* البحرين

وفي بيان مماثل، أفاد مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت لموجة جديدة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها.

وأوضح المركز، أنه "تم رصد سقوط شظايا محدودة في عدد من المناطق نتيجة عمليات التدمير".

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، "تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تدمير وإسقاط 45 صاروخا، و9 طائرات مسيرة من ضمنها طائرات مسيرة من نوع شاهد 136 خلال الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية السبت".

وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، إنه "تم معالجة 3 حالات إصابة بسيطة وغادرت المستشفى ووضع رابعة تحت الملاحظة"، بسبب تلك الهجمات.

* الكويت

أفاد متحدث وزارة الدفاع العقيد سعود العطوان في الكويت، بأن "سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى صباح الأحد لعدد من الأهداف الجوية المعادية ضمن نطاق العمليات جنوب البلاد، دون تسجيل أي إصابات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

* سلطنة عمان

أعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الأحد، تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل السلطنة وإخلاء طاقمها، وبينهم 5 إيرانيين.

وأفاد المركز، في بيان، بأنه "تم إجلاء جميع طاقم الناقلة المكون من 20 شخصا، وهم 15 هنديا و5 إيرانيين، مع وجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد الطاقم تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم".

من جانبها، أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها استهدفت ناقلة نفط كانت "تحاول عبور مضيق هرمز، بشكل غير قانوني متجاهلة كل التحذيرات"، وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي الإيراني.

كما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية الرسمية بتعرض ميناء الدقم التجاري (بمدينة الدقم في محافظة الوسطى) لـ"استهداف بطائرتين مسيرتين"، وأسفر ذلك عن "إصابة عامل وافد".

وأعربت سلطنة عمان عن "إدانتها لهذا الاستهداف"، وأنها "تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها"، دون الإشارة إلى مصدر الطائرتين.

* السعودية

وأعربت السعودية، أمس السبت، في بيان للخارجية عن "رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية".

وأشارت إلى أنه "تم التصدي لتلك الهجمات"، دون توضيح ما استهدفته تحديدا.

* العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية، الأحد، بينها قناة "نينوى الغد"، بأن طائرة مسيرة سقطت قرب مطار أربيل الدولي حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن "حزب الحرية الكردستاني" (باك)، في بيان الأحد، أن "أحد مقراته العسكرية في العراق تعرض الليلة الماضية لقصف من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني".

وينشط "حزب الحرية الكردستاني" في كل من إيران والعراق، وتصنفه طهران ضمن "قائمة الإرهاب".

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عسكرية بمدينة الناصرية، جنوبي البلاد.

* سوريا

أعلنت مديرية إعلام السويداء السورية، اليوم السبت، سقوط 4 قتلى، إثر انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل المدينة جنوبي سوريا، وذلك في ظل جولة التصعيد والضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وأفادت المديرية بسقوط "4 قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجار صاروخ في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "الإخبارية السورية" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يسقط صاروخا إيرانيا في قرية الحيران بريف القنيطرة (جنوب)، دون وقوع إصابات".

وأشارت القناة إلى "سقوط صاروخ على مدينة إنخل بمحافظة درعا جنوبي سوريا نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران دون أضرار بشرية".

ولفتت إلى "سماع أصوات انفجارات في أجواء محافظتي درعا ودمشق ناجمة عن اعتراض صواريخ إيرانية".

* الأردن

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، في بيان الأحد، أن حصيلة بلاغات سقوط الشظايا بلغت 101 حادثة في العديد من محافظات المملكة، ارتفاعا من 73 بلاغا ناتجا عن سقوط أجسام وشظايا في 6 محافظات، وفق بيان سابق صدر فجر الأحد.

وقالت المديرية (تتبع لوزارة الداخلية)، في بيان، إن "كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح أمس (السبت) ولغاية الساعة الرابعة من عصر (الأحد) مع 101 بلاغا ناتجا عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة".

وأشارت إلى أنه لم ينتج عن تلك الشظايا "أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط".

فيما أعلن الجيش الأردني في بيان السبت عن تصديه لـ49 مسيرة وصاروخا باليستيا استهدفت المملكة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجومًا عسكريًا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد عدوانها الأول في يونيو 2025.