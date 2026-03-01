سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه في مناطق مفتوحة بمدينة حيفا شمال إسرائيل، دون الإبلاغ عن إصابات حتى اللحظة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بسماع دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل.

وقالت إنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه شمال إسرائيل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال الإسعاف الإسرائيلي: "تلقينا أنباء عن سقوط صواريخ في وسط إسرائيل".

ونشرت منصات إسرائيلية بأن صواريخ سقطت في جنوب إسرائيل وسمعت أصوات الانفجارات جراء الصواريخ الإيرانية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية لمدة 12 يوما إضافية.