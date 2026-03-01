ملك الأردن: نواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لبحث تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد العاهل الأردني، أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وأشار الملك عبدالله، إلى أن الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة، تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الثامنة مساء هذا اليوم الأحد، مع 115 بلاغًا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة.

وأكّدت المديرية أنّه نتج عن تلك الحوادث 5 إصابات، 4 منها في البادية الوسطى أُسعفوا للمستشفى وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى، فيما أصيب شخص خامس في محافظة إربد وهو قيد العلاج وألحقت الشظايا أضراراً مادية في 11 مركبة بالإضافة إلى 19 منزلاً، بحسب وكالة الأنباء الأردنية