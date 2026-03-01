الكويت: تسجيل حالة وفاة و32 إصابة على خلفية الاعتداءات الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة 32 شخصا، جميعهم من جنسيات أجنبية، تم نقلهم إلى مستشفى العدان، على خلفية الاعتداءات الإيرانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، إنه تم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية فيما استمرت متابعة بقية الحالات في مستشفى العدان، وأدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الدفاع الكويتية، إن سلاح الدفاع الجوي نجح منذ بدء "العدوان الإيراني" في التعامل وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات باتجاه أراضي دولة الكويت.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم تم رصد 97 صاروخًا باليستيًّا إيرانيًا تم إطلاقه تجاه دولة الكويت، و283 طائرة مسيرة، وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك.

وأشار المتحدث بأن عمليات التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات، أسفرت عن سقوط بعض الشظايا على بعض المنشآت في مناطق متفرقة من البلاد، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة.