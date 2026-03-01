الأمن العام بالأردن: تعاملنا مع 115 بلاغا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا



أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن كوادر الدفاع المدني والشرطة، تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الثامنة مساء هذا اليوم الأحد، مع 115 بلاغًا لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة.

وأكّدت المديرية أنّه نتج عن تلك الحوادث 5 إصابات، 4 منها في البادية الوسطى أُسعفوا للمستشفى وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى، فيما أصيب شخص خامس في محافظة إربد وهو قيد العلاج وألحقت الشظايا أضراراً مادية في 11 مركبة بالإضافة إلى 19 منزلاً، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

ودعت مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.

وجددت التأكيد مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.

والبحرين أحد الدول العربية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية وتصف عملياتها بالشرعية في حين قوبلت بموجات تنديد على صعيد واسع.