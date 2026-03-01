طيران الاتحاد تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبو ظبي حتى ظهر الاثنين

قالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، إن عمليات إغلاق المجال الجوي الإقليمي لا تزال تؤثر على عمليات الاتحاد للطيران، وذلك على وقع التوترات الإقليمية الراهنة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية.

وأضافت في بيان، مساء الأحد، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى أبو ظبي حتى الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 2 مارس.

وحثت الشركة، المسافرين على التحقق من حالات رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، والتأكد من أن بيانات الاتصال الخاصة بهم محدثة في حجزهم، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متقلبًا وقد تتغير الجداول الزمنية في غضون مهلة قصيرة.

وأوضحت الشركة أنها تواصل العمل بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة وستستأنف عملياتها العادية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.