مسئول إسرائيلي: تركيزنا في عمليات إيران ينصب على تقويض النظام وإسقاطه

قال مسئول إسرائيلي لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن تركيز إسرائيل الحالي في عملياتها العسكرية في إيران ينصب على تقويض النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه، مضيفاً أن إسرائيل "تتصرف بطرقها الخاصة" لحث الإيرانيين على النزول إلى الشوارع.

ولم يُفصل المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، الأساليب التي ربما تستخدمها إسرائيل لتشجيع الإيرانيين على الاحتجاج على النظام.

قالت إسرائيل إنها شنت موجة واسعة النطاق من الضربات على وسط طهران، اليوم الأحد، وتسعى للسيطرة على الأجواء فوق العاصمة، بعد أن نفذت القوات الجوية هجوما واسعا أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف جيش الاحتلال أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت ضربات على مدى اليوم الماضي لفتح "طريق إلى طهران"، زاعما أن غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران تم تدميرها.

كما بدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.