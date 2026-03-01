قائد تشيلسي: الخسارة أمام أرسنال محبطة وعلينا التحسن

وصف رييس جيمس، قائد فريق تشيلسي، الخسارة من جاره اللدود أرسنال بالمحبطة، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق، مشددًا في الوقت ذاته على ثقته في الفريق والمدير الفني

وخسر تشيلسي أمام مستضيفه أرسنال 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رييس جيمس في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «من المحبط أن نغادر دون نقاط، عندما كانت النتيجة 1-1 حصلنا على فرصة لجعلها 2-1، لكن حارسهم تصدى بشكل رائع، ثم حصلوا على ركلة ثابتة ونجحوا في التسجيل».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم الآن في 2026، ربما 90% من الأهداف تأتي من كرات ثابتة، أرسنال من بين الأفضل في العالم في هذا الجانب ومن الصعب إيقافهم، وقد سجلوا هدفين اليوم، نشعر بخيبة أمل، لكننا سجلنا هدفًا وكانت لدينا فرصة أخرى ولم يكن يومنا».

وأوضح: «تحدثنا عن مشاكل الفريق أكثر من مرة، في كل مرة يكون لاعب مختلف، وليس الشخص نفسه، داخليًا علينا المراجعة والاستمرار في التحسن».

وتابع: «نحن نلعب في أصعب دوري في العالم، والمباريات 11 ضد 11 صعبة، فما بالك عندما تصبح 11 ضد 10، الأمر يكون أصعب مهما كان المنافس».

وأتم: «ليس لدي أي شك في الفريق أو الجهاز الفني، لم تسر الأمور في صالحنا اليوم، لكن علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا ونعود أقوى في المباراة المقبلة».