وزير الخارجية الإيراني: نحن من يحدد موعد وطريقة إنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن القوات العسكرية الإيرانية أكثر استعدادا وقدرة من الحرب السابقة، مبينا أن الدفاع متعدد الطبقات وأن اللامركزية تتيح لهم أن يحددوا بأنفسهم زمن وطريقة إنهاء الحرب.

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية نقلته وكالة "واع": "فقدنا عددا من قادتنا وهذه حقيقة لكن الحقيقة الأخرى هي أنه لم يطرأ أي تغيير على قدراتنا العسكرية".

وتابع: "هذه المرة في أقل من ساعتين بدأنا بالانتقام عبر مهاجمة أهداف إسرائيلية وقواعد أميركية وما زلنا مستمرين في هذا المسار".

واستكمل: "قواتنا العسكرية في مواقعها وهي قادرة بما يكفي على الدفاع عن بلادنا بل هي أكثر استعدادا وقدرة من الحرب السابقة".

وسبق أن صرح عراقجي بأن عملية اغتيال المرشد علي خامنئي ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا، وأكد أن بلاده لن تغلق مضيق هرمز في الوقت الحالي.

ووصف عراقجي اغتيال المرشد بأنه عمل خطير جدا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي. وأكد أنه لا توجد لا قيود ولا حدود أمام إيران للدفاع عن نفسها.

وفي ما يتعلق بتداعيات اغتيال المرشد على الوضع السياسي في إيران، قال وزير الخارجية الإيراني إن الأمور تسير بنظام في البلاد، وإن كل شيء متماشٍ مع الدستور، وفق تعبيره.