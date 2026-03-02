إنبي يقلب الطاولة على المصري بثلاثية مثيرة في الدوري

حقق إنبي فوزًا مثيرًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من الجانبين، قبل أن يفرض المصري أفضلية نسبية على مجريات اللعب، لينجح عبد الرحيم دغموم في افتتاح التسجيل بالدقيقة 17 معلنًا تقدم الفريق البورسعيدي.

ورد إنبي سريعًا، حيث تمكن أحمد كالوشا من إدراك التعادل في الدقيقة 34 من ركلة جزاء أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقيقة 36 نقطة تحول مهمة بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه كريم العراقي لاعب المصري إثر تدخل قوي، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي، تمكن المصري من استعادة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، بعدما سجل أسامة الزاموري الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد إنبي للمباراة من جديد، بعدما أحرز محمد هاشم هدف التعادل في الدقيقة 53.

واستمرت المحاولات من الفريقين بحثًا عن هدف الفوز، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت القاتل، حين نجح عماد ميهوب في تسجيل الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 104، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، رفع إنبي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة في المركز الخامس.