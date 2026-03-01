تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، الأمسية الرمضانية الاستراتيجية الثانية تحت عنوان: «صحاب الأرض بين الدراما والسياسة.. وغزة بين إعادة الإعمار وإعادة التشكل الجيوسياسي»، وذلك يوم الأربعاء 4 مارس 2026م، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بقاعة أمين الرافعي في مقر النقابة.

يشارك في الصالون نخبة من الشخصيات العامة وصُنّاع الدراما والخبراء، من بينهم: السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وناجي الناحي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، والفنان إياد نصار، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة «اليوم السابع»، ورئيس لجنة المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة، والكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، والكاتب والسيناريست عمار صبري، مؤلفا مسلسل «صحاب الأرض»، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار.

وتدير الندوة الإعلامية ماجدة القاضي، المذيعة بـ«قناة النيل للأخبار».

وأكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن الأمسية تأتي في إطار حرص اللجنة على فتح مساحات جادة للنقاش والحوار حول القضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد الحرب، وما تطرحه من تحديات تتعلق بملفات إعادة الإعمار، والتحولات الجيوسياسية، وانعكاساتها على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وأضاف محمد السيد الشاذلي، أن الصالون يستهدف تقديم قراءة استراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين الرؤية السياسية، والتحليل الدبلوماسي، والمعالجة الإعلامية والدرامية، بما يسهم في بلورة فهم أعمق لطبيعة المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة إلى أن الأمسية ستناقش سيناريوهات إعادة إعمار غزة، ومحددات مرحلة ما بعد الحرب، ومصير الضفة الغربية في ظل سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الاستيطانية، ومشروعات الضم وتغيير الوقائع على الأرض، مع تسليط الضوء على أثر المسلسل الرمضاني «صحاب الأرض»، الذي اعتُبر خطوة استراتيجية داعمة للحق الفلسطيني، عبر توظيف القوة الناعمة المصرية في عمل درامي متميز.