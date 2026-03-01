تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لياليها العربية والإسلامية الرمضانية بسهرة لدولة إندونيسيا تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء 4 مارس على المسرح الصغير.
يشارك فى الحفل فرق فنية تضم أبناء الجالية الإندونيسية المقيمة بمصر تحت قيادة المدير الفنى محمد عارف رمضان ويتضمن برنامجه تابلوهات فلكلورية محلية تشمل الموسيقى والرقصات الشعبية، بجانب مجموعة من الأغانى التقليدية.
يذكر أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يتضمن مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التى تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية تقام على مسارحها المختلفة.