- د. جيهان زكي: «ليالي رمضان» تجسيد عملي لاستراتيجية الوزارة نحو العدالة الثقافية وتعزيز الدور التنويري في المجتمع

- أتوبيس الفن الجميل يصطحب أطفال الأسمرات لحضور ليالي رمضان ضمن خطة شاملة لتطوير نشاطه

افتتحت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، فعاليات «ليالي رمضان» بقصر ثقافة روض الفرج، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 10 حتى 21 رمضان المبارك، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل، بحضور اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج، في انطلاقة تحمل ملامح مرحلة جديدة من العمل الثقافي، تقوم على ترسيخ دور الثقافة في بناء الإنسان، وتعزيز الوعي الوطني، وإتاحة الفنون والمعرفة لكل فئات المجتمع.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن «ليالي رمضان» تجسيد عملي لاستراتيجية الوزارة في المرحلة الراهنة، والتي تضع العمل في قصور الثقافة في طليعة أولوياتها، بوصفها البنية الأساسية للمشروع الثقافي الوطني في المحافظات، والحاضنة الأولى لاكتشاف المواهب وصناعة الوعي المجتمعي.

وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث البرامج، وتأهيل الكوادر، بما يعيد تفعيل الدور التنويري لهذه المؤسسات، ويعزز قدرتها على التأثير الحقيقي داخل المجتمع.

وشددت وزيرة الثقافة، على أن تحقيق العدالة الثقافية يظل هدفًا محوريًا، عبر ضمان وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف الفئات والمناطق، خاصة الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن التكامل بين قطاعات الوزارة يمثل ركيزة أساسية لدعم قصور الثقافة وتطوير أدائها المؤسسي، بما يجعلها مراكز إشعاع حقيقية، كضمانة لترسيخ الوعي وتعزيز الاستقرار الفكري والقيمي في المجتمع.

وتابعت وزيرة الثقافة والحضور، عرضًا لفرقة السيرة الهلالية للفنان عزت القرشي، في أجواء احتفت بالموروث الشعبي، وأعادت تقديمه بروح رمضانية أصيلة.

كما تفقدت باقة متنوعة من الورش الفنية والحرفية التي جسدت ثراء التراث المصري، وشهدت الجولة تخصيص عدد من الورش الداعمة لتمكين المرأة في مجالات الحرف اليدوية المتنوعة.

وضمن الفعاليات، تفقدت وزيرة الثقافة، ركن أتوبيس الفن الجميل، الذي اصطحب أطفال الأسمرات لحضور الاحتفالات، في إطار خطة تطوير النشاط وتوسيعه؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بتعزيز العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الإبداعية إلى مختلف المناطق.

وحرصت الوزيرة، على تشجيع الأطفال والاستماع إلى بعض مواهبهم الفنية، معربة عن تقديرها لما قدموه من إبداعات، كما قامت بكتابة إهداء خاص لهم، في لفتة إنسانية تؤكد اهتمام الوزارة برعاية النشء ودعم الطاقات الواعدة، وترسيخ مفهوم أن الثقافة حق أصيل لكل طفل مصري.

في إطار الاهتمام بالطفل، جرى تفقد مجموعة من ورش ثقافة الطفل، التي قدمت أنشطة فنية وإبداعية متنوعة.

وشملت الجولة، تفقد معرض الفنون التشكيلية، الذي ضم أعمالًا متنوعة لنتاج مراسم الهيئة، ومعرض نتاج الورش الحرفية لقصور الثقافة وأطلس المأثورات الشعبية، والذي ضم أعمالًا في مجالات الزجاج المعشق، والطرق على النحاس، والخيامية، والخزف والفخار، والكليم، والسجاد، والحصير، والخرز، والمكرمية، إضافة إلى معرض آخر لنتاج الورش الفنية والتراثية للشباب والعمال في مجالات أشغال الحُلي، والرسم على الزجاج، وقشرة الخشب، والأعمال اليدوية على الحقائب.

واختتمت الليلة الافتتاحية، بحفل فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة أسامة علام، وسط حضور جماهيري لافت، وتفاعل كبير مع الفقرات التي جمعت بين الروحانية والطابع الشعبي.

وقدمت الفرقة باقة من الابتهالات والأغنيات، منها: «أم النبي»، و«المسك فاح»، و«لأجل النبي».