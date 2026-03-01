الجيش الأمريكي: هاجمنا أكثر من ألف هدف إيراني منذ أمس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن الجيش شن هجمات على أكثر من 1000 هدف إيراني منذ بدء الحملة العسكرية أمس السبت.

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وضربت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء أهدافا لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.