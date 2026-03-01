 الجيش الأمريكي: هاجمنا أكثر من ألف هدف إيراني منذ أمس - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 10:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الجيش الأمريكي: هاجمنا أكثر من ألف هدف إيراني منذ أمس

الأناضول
الأناضول
وكالات
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 10:15 م

قالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن الجيش شن هجمات على أكثر من 1000 هدف إيراني منذ بدء الحملة العسكرية أمس السبت.

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وضربت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء أهدافا لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك