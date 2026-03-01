الحرس الثوري الإيراني: نلاحق الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، بدء الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف في أنحاء الأراضي المحتلة وأهداف أمريكية في المنطقة.

وقال الحرس في بيان، إن المنظومة الصاروخية المتطورة المضادة للقطع البحرية التابعة للحرس الثوري تلاحق الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف أن سفينة دعم وإمداد بالوقود تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت للقصف بأنظمة مسيرة وصاروخية على بعد 700 كيلومتر من تشابهار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، إسقاط 22 طائرة مسيرة منذ بدء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال في بيان، إنه استهدف وأسقط 10 طائرات مسيرة متطورة من أنواع مختلفة لإسرائيل والولايات المتحدة في مناطق متفرقة خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن أغلب المسيرات التي تم إسقاطها هي من نوع "هيرمس" وقد أُسقطت بواسطة الشبكة الموحدة لمقر الدفاع الجوي.