وسائل إعلام إيرانية: قصف معادي يستهدف مستشفى وسط طهران

نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 8:53 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 8:53 م

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم اﻷحد، بأن قصفًا وصفته بالمعادي استهدف مستشفى جاندي وسط طهران.

وقالت وكالة تسنيم اﻹيرانية، إن «مستشفى جاندي وسط طهران تعرض إلى قصف معادي أدى إلى إلحاق أضرار مادية».

وأضافت أنه «لم تعرف حتى اﻵن حجم الخسائر البشرية التي خلفها القصف».

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض أجزاء من مبنى التلفزيون الإيراني للقصف، وقالت إن بعض الأقسام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تعرضت لهجمات أمريكية.

فيما ذكر التلفزيون الإيراني، في حينه، أن بث القنوات مستمر بشكل طبيعي، وأنه يتم العمل على على تقييم الأضرار الفنية.

