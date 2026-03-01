نتنياهو: الضربات على طهران ستتصاعد في الأيام المقبلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات بمواصلة الحملة العسكرية ضد إيران، مؤكّداً أن القوات الإسرائيلية "تضرب قلب طهران بقوة متزايدة"، وأن هذه الضربات "ستزداد أكثر في الأيام المقبلة".

وأضاف نتنياهو، متحدثًا من مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، أن إسرائيل تخوض حملة تستند إلى "كامل قوة الجيش" لضمان "وجودها ومستقبلها"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".



وشنت القوات الإسرائيلية والأمريكية، صباح أمس السبت، سلسلة غارات مكثفة استهدفت مدنًا إيرانية حيوية، شملت طهران وأصفهان وقم وكرج وكرمانشاه. وأعلنت طهران من جانبها إطلاق هجوم واسع النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، إن الهجمات طالت عشرات المواقع العسكرية، إضافة إلى استهداف مباشر لرموز القيادة الإيرانية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكانت ونفذت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، وبدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدًا وشيكًا.



وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، والمطارات العسكرية.