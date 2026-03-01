اجتماع عاجل للطاقة الذرية الاثنين لمناقشة الهجمات على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه سيعقد اجتماعا غدا لمناقشة الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشار بيان صادر عن الوكالة، الأحد، إلى أن البعثة الدائمة لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا طلبت عقد اجتماعٍ لمجلس محافظي الوكالة بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأوضح البيان أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد اجتماعا بشأن هذه المسألة قبل جلسته الاعتيادية غداً الاثنين.

وأمس أرسل السفير الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا رضا نجفي، رسالة إلى المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي، طالب فيها بعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة التطورات الأخيرة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.