غارات إسرائيلية بطهران ورد مضاد بساعات المساء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تنفيذ موجة غارات جوية جديدة في قلب طهران، بالإضافة إلى رصد إطلاق دفعة صواريخ من إيران، فيما انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل.

جاء ذلك في بيانات مقتضبة، وسط تعتيم تفرضه القيادة الإسرائيلية على حصيلة الخسائر جراء تداعيات الهجوم على إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنّه أطلق موجة غارات جديدة في قلب العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بيان ثان، أشار إلى أن عشرات المقاتلات الحربية نفذت موجة غارات إضافية بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وبمشاركة هيئة العمليات، "استهدفت عشرات مقرات القيادة الرئيسية التابعة للنظام" الإيراني.

وادعى جيش الاحتلال أن من بين الأهداف "مقر القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (الإيراني)"، الذي قال إنه كان "يُستخدم كمركز قيادة وسيطرة يربط بين المستوى القيادي والقوات على الأرض، ويشرف على عمليات داخلية".

وأشار البيان إلى أنه تم كذلك تدمير مقر قيادة "ثأر الله"، الذي ادعى أنه كان يُستخدم كمقر لقيادة الدفاع عن طهران من التهديدات العسكرية.

فيما أفاد مراسل الأناضول، بسماع دوي انفجارين منفصلين في طهران.

ولم يُدلِ المسئولون الإيرانيون بمعلومات تفصيلية حول الموجة الجديدة من الهجمات.

وفي بيان ثالث، لفت الجيش الإسرئيلي إلى أنه "رصد موجة جديدة لإطلاق صواريخ من إيران نحو منطقة الشمال"، مطالبا سكانها بالذهاب إلى المناطق المحمية، دون تفاصيل على الفور.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، أنّ عدة مناطق في الشمال شهدت إطلاق صفارات الإنذار، من بينها المنطقة التي يقع فيها مطار "رامات ديفيد" العسكري بمدينة حيفا.