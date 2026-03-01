وزير خارجية عمان يهاتف نظيره الإيراني ويدعو إلى وقف إطلاق النار

دعا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، الذي توسّط في المفاوضات الإيرانية الأمريكية الأحد، إلى وقف إطلاق النار وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وتستمر طهران في تنفيذ ضربات على دول خليجية ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى ومسئولين آخرين.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إنّ بدر البوسعيدي أكد استمرار سلطنة عُمان في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحلّ الصراع الدائر دبلوماسيا وبما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف.

ودعا الجانب الإيراني إلى "التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يقوض ويؤرق علاقات حسن الجوار".

وتعرّض ميناء الدقم في عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها لهجوم بمسيّرتين إيرانيتين الأحد أدّى إلى مقتل عامل أجنبي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية العمانية.

وبحسب وزارة الخارجية العمانية، فقد نقل وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده "الداعي إلى السلام"، مؤكدا "انفتاح الجانب الإيراني على أي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار".