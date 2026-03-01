 إعلام عبري: إصابة إسرائيليين اثنين في أبو ظبي جراء مسيرة إيرانية - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 6:13 م القاهرة
إعلام عبري: إصابة إسرائيليين اثنين في أبو ظبي جراء مسيرة إيرانية

الأناضول
الأناضول
القدس/ الأناضول
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 5:50 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 5:50 م

تحدث إعلام عبري، الأحد، عن إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا ناجمة عن غارة نفذتها مسيرة إيرانية على مبنى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن سيدة إسرائيلية وابنها أُصيبا بجروح جراء شظايا ناجمة عن غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مبنى في أبوظبي يقيم فيه إسرائيليون.

ولم تشر الصحيفة إلى طبيعة الإصابات وحجم الأضرار بشكل كامل.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن طائرة مسيّرة إيرانية أصابت شقة يقطنها إسرائيليون في أبوظبي، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في الموقع، دون تحديدها.

ولم يصدر تعقيب فوري من جهات رسمية أو إعلام إماراتي بشأن ذلك.

