 واشنطن تنقل موظفيها من فنادق المنامة إثر هجوم على أحدها
الأحد 1 مارس 2026 5:51 م القاهرة
واشنطن تنقل موظفيها من فنادق المنامة إثر هجوم على أحدها

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 5:43 م

أعلنت واشنطن، الأحد، نقل موظفين حكوميين أمريكيين من فنادق في العاصمة البحرينية المنامة عقب تعرض فندق بها لهجوم أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت السفارة في بيان، إنها جرى "نقل موظفين حكوميين (أمريكيين) من فنادق بالمنامة".

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء عقب "تقارير مؤكدة" تفيد بتعرض فندق كراون بلازا في المنامة، اليوم، لهجوم أسفر عن إصابات، دون توضيح طبيعة الهجوم، ولا الجهة المنفذة له.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين المقيمين في البحرين إلى تجنب الإقامة في الفنادق، محذرة من أنها قد تكون هدفا لهجمات مستقبلية.


