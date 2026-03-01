حريق بقاعدة السلام البحرية بأبوظبي جراء هجوم بمسيّرتين إيرانيتين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، اندلاع حريق في حاويتين بقاعدة السلام البحرية في أبوظبي جراء هجوم بمسيّرتين إيرانيتين، وذلك ضمن ما تقول طهران إنه رد على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي تتعرض له.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "الفرق المختصة قامت اليوم (الأحد) بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي".

وأضافت أن الحادث أسفر عن "اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية".

وأدانت "الدفاع الإماراتية" بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك "عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي".

وقالت إن "الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها".