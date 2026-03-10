سلوت: غياب صلاح في أمم إفريقيا أثر على صناعة فرص ليفربول

أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول أن غياب النجم المصري محمد صلاح خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025 أثر على قدرة الفريق في صناعة الفرص.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتا سراي مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال سلوت إن الفريق يعمل على تحسين الجانب الهجومي وصناعة الفرص، رغم ضيق الوقت المتاح للتدريبات، مشيرًا إلى أنهم يعتمدون على الاجتماعات الفنية لمراجعة المواقف التي يمكن فيها اتخاذ قرارات أفضل داخل الملعب.

وأوضح مدرب ليفربول أن غياب صلاح خلال فترة كأس أمم إفريقيا كان له تأثير واضح على الفريق، كما أن غياب ألكسندر إيزاك لعب دورًا أيضًا، لكنه أشار إلى أن عودة فلوريان فيرتز قد تمنح الفريق دفعة إضافية.

وعند سؤاله عن مركز الظهير الأيمن، أوضح سلوت أنه استخدم عدة لاعبين في هذا المركز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يدفع باللاعب الأفضل وفقًا لاحتياجات المباراة، حتى لو كان ذلك يعني مشاركة دومينيك سوبوسلاي في هذا الدور.

كما أشار المدرب الهولندي إلى أن فيديريكو كييزا يعاني من بعض الآلام البدنية وحالته ليست في أفضل حال.

وفي ختام تصريحاته، شدد سلوت على معرفته الجيدة بفريق جالاتا سراي واحترامه لمدربه، لافتًا إلى أن فوز الفريق التركي على بشكتاش رغم النقص العددي يعكس قوة شخصيتهم وروحهم القتالية.

وكان ليفربول قد أنهى مرحلة الدوري من البطولة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 18 مارس.