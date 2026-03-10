ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتواصل الإثارة والتشويق في الصراع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مؤجلتي الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات المسابقة.

الأهلي خسر مباراته أمام طلائع الجيش (1-2)، التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، في ختام مواجهاته ضمن المرحلة الأولى والتي كانت مؤجلة من الجولة الـ 15.

بينما بيراميدز انتصر على البنك الأهلي (1-0) في مباراة أقيمت بنفس التوقيت، ليرفع السماوي رصيده إلى 43 نقطة، ويواصل مطاردة الزمالك على القمة.

لايزال نادي الزمالك يحتفظ بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لتفوقه في فارق الأهداف، ذلك قبل أن ينهي مبارياته في المرحلة الأولى بمواجهة إنبي، بعد غد الأربعاء.

أصبح جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراتي الأهلي وبيراميدز، على النحو الآتي:

1- الزمالك: 43 نقطة (فارق +20).

2-بيراميدز: 43 نقطة (فارق +18).

3-الأهلي: 40 نقطة (فارق +14).