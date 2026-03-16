شهد حفل الأوسكار الـ 98 المُقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس لحظة مثيرة للجدل، وذلك بعد ظهور النجم الإسباني خافيير بارديم على السجادة الحمراء مرتديا دبابيس مناهضة للحروب على بذلته، من ضمنها شعار "No a la Guerra" (لا للحرب بالإسبانية)، وهو الشعار الذي استخدمه للمرة الأولى أثناء احتجاجاته على حرب العراق عام 2003، مؤكدا موقفه المستمر ضد الحروب والصراعات غير العادلة، إضافة إلى دبوس "Handala" الذي يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح بارديم خلال حديثه في مقابلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار أن الدبوس الذي ارتداه ليس جديدا، بل هو نفس الدبوس الذي ارتداه خلال حرب العراق عام 2003، واصفا تلك الحرب بأنها غير قانونية، وأضاف: "أرتدي نفس الدبوس الذي ارتديته خلال حرب العراق عام 2003. كانت تلك الحرب غير قانونية. وبعد 23 عاما، ها نحن ذا مرة أخرى؛ مع حرب غير قانونية أخرى بدأها ترامب ونتنياهو بكذبة. تحت ذريعة الإطاحة بالنظام، لكن أفعالهم المروعة تزيد التطرف. تماما كما أن أسلحة الدمار الشامل لم تكن السبب الحقيقي في 2003، فإن هذا أيضا ليس السبب الحقيقي".

أثار موقف بارديم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم بشجاعته ومواقفه الإنسانية، مؤكدين أن المشاهير يجب أن يستخدموا منصاتهم للتحدث ضد الحروب والظلم.

وفي المقابل، رأى آخرون أن السجادة الحمراء ليست المكان المناسب للسياسة وأن دمج الفن بالتصريحات السياسية قد يثير جدلا واسعا، كما ركزت التعليقات على رمزية دعم فلسطين والدبوس الإسباني الذي يحمل رسالة مباشرة "No War"، وأكدوا على موقفه القوي والمستمر ضد الحروب والصراعات العالمية.



