قالت الشرطة الإسرائيلية، إن قواتها ووكالات الطوارئ والإنقاذ تواصل عملياتها في موقع القصف في بيت شيمش، وتستمر عمليات البحث.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس: «حتى الآن، تم إجلاء أكثر من 45 مصابًا بدرجات متفاوتة، وتم انتشال جثث تسعة قتلى.. هناك 11 شخصًا مفقودًا لم يتم التواصل معهم بعد، وتستمر الجهود لتحديد مكانهم بالتوازي مع عمليات المسح داخل الموقع لاستبعاد أي شبهة بأنهم محاصرون».

وتابعت: «يواصل خبراء المتفجرات في منطقة القدس العمل جنبًا إلى جنب مع القوات لتطهير الموقع من أسلحة إضافية واستجواب الجسم المتفجر».

وأشارت إلى أن المفوض العام للشرطة داني ليفي وقائد منطقة القدس أفشالوم بيليد أجريا تقييمًا مشتركًا للوضع مع كبار ضباط الشرطة، ورئيس بلدية بيت شيمش، ووكالات الطوارئ والإنقاذ، وتم إصدار تعليمات بمواصلة عمليات الإنقاذ.

وسبق أن نقل موقع «واللا نيوز» العبري عن قائد شرطة بيت شيمش، قوله إنّ الصاروخ أدّى إلى انهيار 4 مبان في المدينة والبحث مستمر عن شخص انقطع الاتصال معه.

فيما صرح رئيس بلدية بيت شيمش، بأن صاروخًا إيرانيًّا أصاب ملجأ عامًا بشكل مباشر ما أدى إلى وقوع إصابات.