جيروزاليم بوست: تضرر مقر سفارة إسرائيل بالإمارات جراء مسيرة إيرانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بأن مقر سفارة تل أبيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي تعرض للضرر جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، دون الإشارة لحجم وطبيعة الضرر.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الخاصة إن مقر السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي تعرض للضرر جراء هجوم لمسيرة إيرانية على مبنى يضم سفارة تل أبيب وبعثات دبلوماسية أخرى.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية ولا الإماراتية بخصوص ما ذكرته الصحيفة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة أن امرأة إسرائيلية وابنها أُصيبا بجروح جراء شظايا ناجمة عن غارة بطائرة مسيّرة استهدفت مبنى في أبوظبي يقيم فيه مبعوثون إسرائيليون، اليوم، دون أن تتضح على الفور طبيعة الإصابات أو حجم الأضرار بشكل كامل.

​​​​​​​وأكدت هيئة البث الرسمية أن هناك مصابين إسرائيليين جراء الهجوم الإيراني على أبو ظبي دون أن تؤكد أن المقر يعود للسفارة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجومرغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد هجومها الأول في يونيو 2025.