إيرانيون يتظاهرون احتجاجا على اغتيال خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف الأشخاص في ميدان الثورة بالعاصمة طهران، الأحد، احتجاجا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في هجوم مشترك أمريكي إسرائيلي.

وأعرب المشاركون في المظاهرة عن حزنهم العميق لمقتل خامنئي، وهتفوا بشعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حديثها للأناضول، قالت ماه سلطان قاسمي، وهي ربة منزل: "لقد فقدنا قائدنا الجليل، لكننا سنظلّ متمسكين بثورتنا وديننا".

وأعربت قاسمي، عن ثقتها بأنهم سيردون بقوة على الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن الشعب الإيراني لن يتراجع وسيقف شامخاً بكل قوة.

من جانبه أكد المتقاعد مرتضى إرجياني، أنهم سيفتقدون خطابات خامنئي، قائلا: "مشاعري واضحة الآن. كثيرون يبكون في هذه الساحة. نفتقد قائدنا".

وتابع: "نارا قد اشتعلت في قلوبهم بسبب وفاة خامنئي. أعلن للعالم أجمع أن إسرائيل والولايات المتحدة قد حفرتا قبرهما بأيديهما. لا شك في ذلك".

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد هجومها الأول في يونيو 2025.