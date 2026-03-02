الإمارات: استهداف محطة خزانات وقود بطائرات درونز في أبو ظبي

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، أنّ بطائرة بدون طيار "درون" استهدفت محطّة لخزانات الوقود في أبو ظبي، وتسبّبت في اندلاع حريق تمّت السيطرة عليه.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان "تعاملت الجهات المختصة اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة بدون طيار درون لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أيّ إصابات أو تأثير على سير العمليات"، بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات درون باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.