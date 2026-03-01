ترامب: دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه أُبلغ "للتو بأننا دمّرنا وأغرقنا 9 سفن بحرية إيرانية، بعضها كبير نسبيًا ومهم".

وأضاف ترامب خلال منشور علي حسابه الرسمي علي منصة "تروث سوشيال" :"نحن ماضون في ملاحقة البقية — وسرعان ما ستكون هي أيضًا طافية في قاع البحر"..

وأوضح أنه "في هجومٍ آخر، دمر الجيش الامريكي إلى حد كبير مقرّ قيادتهم البحرية".



وتابع:" عدا ذلك، فإن بحريتهم تبلي بلاءً حسنًا للغاية".



وكانت ونفذت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، وبدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدًا وشيكًا.