بابا الفاتيكان: أتابع بقلق بالغ ما يجري في الشرق الأوسط وإيران

قال بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، إنه يتابع بقلق بالغ ما يجري في الشرق الأوسط وإيران على خلفية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا ضرورة إجراء حوار صادق ومسؤول من أجل السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب صلاته التقليدية ليوم الأحد من نافذة مكتبه المطلة على ساحة القديس بطرس الشهيرة في الفاتيكان.

وقال بابا الفاتيكان: "أتابع بقلق بالغ ما يجري في الشرق الأوسط وفي إيران في هذه الساعات المأساوية".

وشدد على أن الاستقرار والسلام لا يمكن أن يتحققا من خلال التهديدات المتبادلة، ولا بواسطة الأسلحة التي تزرع الدمار والألم والموت، وإنما فقط من خلال حوار عقلاني وصادق ومسئول.

ودعا الأطراف المعنية إلى تحمل مسئولياتها الأخلاقية في وقف دوامة العنف قبل أن تتحول إلى هوة غير قابلة للإصلاح.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا الهجوم رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد هجومها الأول في يونيو 2025