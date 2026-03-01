الصين تدين مقتل خامنئي في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مقتل خامنئي يشكل انتهاكا للأعراف الأساسية للعلاقات الدولية ويتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن ابلادها تعارض هذا الأمر وتدينه بشدة.

ودعت الخارجية الصينية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتجنب مزيد من تصعيد الوضع المتوتر.

كما حثت على بذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا العدوان رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسئولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد هجومها الأول في يونيو 2025.