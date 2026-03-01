رويترز عن مصادر أمنية: مسيرات تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر أمنية، بأن طائرات مسيرة ملغومة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار أربيل العراقي.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة رويترز في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 3 جنود، وإصابة 5 آخرين بجروح خطية، خلال العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، قائلة إنهم «الآن في طور العودة إلى الخدمة».

وامتنعت عن نشر أي معلومات إضافية عن الجنود، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.