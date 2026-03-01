سنتكوم تنفي استهداف الحرس الثوري الإيراني لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، ادعاءات الحرس الثوري الإيراني باستهداف حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بصواريخ باليستية، واصفة الأمر بـ"كذبة".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، خلال بيان عبر منصة إكس، إن "(الحاملة) لينكولن لم تتعرض لأي إصابة. الصواريخ التي أُطلقت لم تقترب منها حتى. وتواصل لينكولن إطلاق الطائرات دعماً للحملة المتواصلة التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية للدفاع عن الشعب الأمريكي عبر القضاء على التهديدات الصادرة عن النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، شنه هجوم على حاملة طائرات أمريكية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، زعم الحرس الإيراني أنه هاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ4 صواريخ باليستية.

وبدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عملية "الغضب الملحمي" في 28 فبراير، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بضرب أهداف لتفكيك منظومة الأمن الإيرانية، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديداً وشيكاً، بحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وشملت الأهداف مراكز قيادة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، والمطارات العسكرية.