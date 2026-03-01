وزير الخارجية الإيراني: تعيين المرشد الجديد خلال يومين

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن عملية اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ستجعل المواجهة «أكثر تعقيدًا وخطرًا»، وأكد أن بلاده لن تغلق مضيق هرمز في الوقت الحالي.

ووصف عراقجي، في تصريحات لقناة «الجزيرة» اغتيال المرشد بأنه «عمل خطير جدا وغير مسبوق، وانتهاك سافر للقانون الدولي».

وأكد أنه لا توجد لا قيود ولا حدود أمام إيران للدفاع عن نفسها.

وفيما يتعلق بتداعيات اغتيال المرشد على الوضع السياسي في إيران، قال عراقجي، إن الأمور تسير بنظام في البلاد، وإن كل شيء متماشٍ مع الدستور، وفق تعبيره.

وتحدث عن بدء عملية دستورية، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الذي تأسس اليوم سيعمل على تسيير الأمور.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مؤسسات الدولة قائمة، كما أن هناك إجراءات دستورية، دون أن يستبعد انتخاب قائد أعلى (مرشد) بعد يوم أو يومين.

وقال الوزير الإيراني إنه في حال كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تغيير النظام في إيران، فتلك «مهمة مستحيلة»، مؤكدا أن غياب المرشد أو وفاته لا تعني ذلك.

وعقب تأكيد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير 2026، أعلن محمد مخبر، مستشار خامنئي، تشكيل قيادة ثلاثية لقيادة المرحلة الانتقالية، يتولاها كل من الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إضافة إلى فقيه من مجلس صيانة الدستور، وتقرر لاحقا اختيار علي رضا أعرافي.

واستشهد محمد مخبر بالمادة 111 من الدستور، معلنا أنه في حال غياب الزعيم، تتولى مهامه مؤقتا هيئة ثلاثية تضم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى حين انتخاب قائد جديد في أقرب وقت ممكن.