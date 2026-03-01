الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة خلال العمليات ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 جنود، وإصابة 5 آخرين بجروح خطية، خلال العمليات العسكرية ضد إيران.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة عدد آخر بجروح طفيفة جراء الشظايا وارتجاج في المخ، قائلة إنهم «الآن في طور العودة إلى الخدمة».

وامتنعت عن نشر أي معلومات إضافية عن الجنود، بما في ذلك هوياتهم، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

وكانت إيران أعلنت أنها استهدفت عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.

في المقابل، أكدت وكالة «تسنيم» مقتل 12 عنصرا من قوات الحرس الثوري في مدينة كاشان وسط إيران جراء الهجمات على المدينة.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم على مطار مشهد شرقي البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية في المدينة. وأكدت وكالة «مهر» تصاعد دخان كثيف جراء استهداف معسكر قرب الحرم الرضوي في مشهد.

كما قالت إن غارات استهدفت منطقة قريبة من برج آزادي ومطار مهر آباد في غرب العاصمة، موضحة أن غارات في شرق طهران استهدفت مناطق سيد خندان وميدان ونك وشارع مطهري وميدان سباه، وأكد مراسل «الجزيرة» أن انفجارات حدثت في مدينة كرج غرب العاصمة طهران.