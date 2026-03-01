 تشيلسي بلا مفاجآت في تشكيل الديربي أمام أرسنال - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 5:51 م القاهرة
تشيلسي بلا مفاجآت في تشكيل الديربي أمام أرسنال

أمير نبيل
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 5:43 م

يعتمد ليام روسينيور مدرب تشيلسي على تشكيل يضم العناصر التي يعتمد عليها بانتظام في مباريات الفريق، وذلك خلال لقاء الديربي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقابل تشيلسي مع أرسنال سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج معلبه من أجل التقدم في جدول المسابقة ومحاولة الوصول إلى المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية في الموسم الجديد.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي:-

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جيمس – سار – تشالوباه – هاتو

الوسط: كايسيدو – أندري سانتوس – إنزو

الهجوم: بالمير – نيتو – جواو بيدرو

وفي مقاعد البدلاء يظهر كل من: يورجنسن – أتشيمبونج – توسين – بادياشيل – جوستو – لافيا – جارناتشو – ديلاب – جويو.

يذكر أن تشيلسي قبل مباراة اليوم يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة أمام أرسنال فيتصدر الترتيب وله 61 نقطة


