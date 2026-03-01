لميس الحديدي تتساءل عن اليوم التالي في إيران: هل انتهى حكم المرشد أم تسقط الدولة في الفوضى؟

تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن شكل «اليوم التالي» في إيران، وذلك عقب تأكيد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقالت عبر حسابها على منصة «إكس» إن السؤال عن اليوم التالي في إيران يتركز حول «من هو الحاكم» بعد تأكيد مقتل خامنئي، و «التخلص من الصفوف الأولى و الثانية».

وطرحت تساؤلا حول ما إذا كان المشهد الحالي يضع إيران أمام خطر «التفكك»، متابعة: «هل هي بداية نهاية حكم المرشد بعد ٤٧ سنه على ثورة الخميني، أم أننا أمام تفكك إيران، وسقوطها في براثن الفوضى، وربما سيناريو ثالث غير متوقع».

وأعلن التلفزيون الإيراني، قبل قليل عن استشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، بأن الحكومة الإيرانية قررت إعلان الحداد في شتى أنحاء إيران لمدة 40 يوما، كما أعلنت عن تعطيل العمل بقرار إقرار «7 أيام عطلة» حدادا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.





