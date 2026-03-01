أحمد موسى: إيران أصبحت مكشوفة تماما

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «إيران اليوم أصبحت مكشوفة تمامًا»، مشيرًا إلى أن «الإسرائيليين سيطروا على المجال الجوي الإيراني، وسينفذون المرحلة الثانية من عدوانهم على إيران».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الأهداف القادمة ستكون ضرب البنية التحتية من مطارات مدنية وموانئ وشبكات الطرق والمياه والكهرباء، وكل مقار الحرس الثوري والنظام الحاكم وقوات الباسيج ومصافى النفط».

ونوه أن «الهدف تدمير المقومات الاقتصادية والعسكرية كافة وما تبقى من الهجمات الأولى، ودفع الشعب الإيراني النزول للشارع لإسقاط النظام وتنفيذ المخطط الصهيو- أمريكي».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اغتيال 40 قائدا إيرانيا خلال دقيقة واحدة في الضربة الافتتاحية للعملية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن سلاح الجو شنّ هجوماً بتوجيه من مديرية المخابرات وبالتنسيق مع القوات الجوية، أسفر عن مقتل سبعة من كبار قادة الأمن الإيراني أثناء تجمعهم في عدة مواقع بطهران.

وأكد اغتيال رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، ضمن الهجمات التي أسفرت عن مقتل سبعة من قادة الأمن.

وأشار إلى أن موسوي كان أحد أبرز القادة العسكريين في إيران، وخلف محمد حسين باقري، رئيس الأركان الإيراني الذي قُتل في الضربة الافتتاحية الحرب الـ12 يومًا في يونيو 2025.

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه تمكن من القضاء على معظم كبار القادة العسكريين في منظومة الدفاع الأمني الإيرانية.

وأفاد بـ«تدمير عشرات منظومات الدفاع في غرب ووسط إيران، ما مهد الطريق لتحقيق التفوق الجوي فوق طهران».

وذكر أن سلاح الجو يواصل عملياته الدفاعية والهجومية دون توقف، بهدف إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل، وإلحاق المزيد من الضرر بالنظام الإيراني.