 ترامب: من المرجح مقتل المزيد من الجنود الأمريكيين في الصراع مع إيران - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 7:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

ترامب: من المرجح مقتل المزيد من الجنود الأمريكيين في الصراع مع إيران

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 7:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 7:08 ص

  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة مصورة إنه "من المرجح مقتل المزيد" من الجنود الأمريكيين في الصراع مع إيران قبل انتهائه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك