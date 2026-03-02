ترامب :الحرب مع إيران قد تستمر خلال الأسابيع الأربعة المقبلة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران – مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع صحيفة ديلي ميل البريطانية : "لطالما كان من المخطط دائما أن تستغرق العملية حوالي أربعة أسابيع. وحسبنا أن الأمر سيستمر لأربعة أسابيع أو نحو ذلك. ودائما ما كان التخطيط أن تستغرق العملية نحو أربعة أسابيع، لذا — ومع أن العملية قوية، فإيران دولة كبيرة – لذا ستستغرق العملية أربعة أسابيع، أو أقل."

وأشار ترامب إلى أنه لم يُفاجأ بأي من نتائج الضربات حتى الآن.

وكسر الرئيس ترامب صمته، اليوم الأحد، بشأن أولى الخسائر الأمريكية في حرب إيران في مقابلة حصرية جرت عبر الهاتف .

ولقي ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية حتفهم في المعارك، ولم يتم بعد الإعلان عن هوياتهم.

وقال الرئيس: "إنهم أشخاص رائعون. وكما تعلمون، نتوقع حدوث ذلك، للأسف. وقد يحدث بشكل متواصل – قد يحدث مرة أخرى."

وأقر ترامب بأن القتلى الثلاثة هم أول خسائر أمريكية في ولايته الثانية، إذ تم تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني وقصف المنشآت النووية الإيرانية في يونيو بدون سقوط أي قتلى من القوات الأمريكية.