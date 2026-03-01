واس: السعودية وألمانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة والدول الشقيقة

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم السبت، من ميرتس وتم خلاله بحث التطورات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري البالغ الخطورة الذي تشهده، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت المملكة والدول الشقيقة.

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، تحذيرات سفر جديدة لمواطنيها تشمل 10 دول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي عقب اجتماع خلية الأزمة الحكومية أن التحذيرات تشمل كلا من: إسرائيل، والبحرين، والعراق، والأردن، وقطر، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسعودية، والإمارات.

يذكر أن تحذير السفر إلى إيران ساري المفعول منذ عام 2022.