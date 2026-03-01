البحرين: سقوط شظايا محدودة خلال اعتراض صواريخ معادية من إيران

أفاد مركز الاتصال الوطني في البحرين، بأنه في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية العدائية على أراضي المملكة، تعاملت منظومات الدفاع الجوي بقوة الدفاع بكفاءة عالية ويقظة تامة مع موجة جديدة من الصواريخ البالستية المعادية، وتمكنت من اعتراضها والتصدي لها بنجاح.

وقال المركز في بيان، إنه تم رصد سقوط شظايا محدودة ناتجة عن عملية الاعتراض في عدد من المناطق، حيث باشرت الجهات المختصة إجراءاتها الميدانية الفورية للتأكد من سلامة المواقع والتعامل مع الآثار المترتبة، مؤكداً استمرار المتابعة وفق البروتوكولات المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة مملكة البحرين وأمنها، ولن تثنيها عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها، مشددًا على أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها.

وأشار إلى أن عمليات الرصد والتعامل تجري وفق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ضمن منظومة دفاعية متكاملة، تعكس كفاءة وجاهزية قوة دفاع البحرين في التصدي لأي تهديدات تستهدف أمن الوطن وسلامة المجتمع.

ودعا مركز الاتصال الوطني، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، حفاظًا على المصلحة العامة وتعزيزًا للوعي والمسئولية الوطنية.