السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إدانة الضربات على إيران نفاق

صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن إدانة الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران "نفاق"، زاعما بأن إسرائيل والولايات المتحدة تحركتا لمنع "تهديد فوري لا رجعة فيه".

وقال دانون للصحفيين في مجلس الأمن الدولي: "يُسمّي البعض هذا عدوانًا. ونحن نسميه ضرورة وبقاء"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبسؤاله عما إذا كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قُتل في الضربات، اكتفى دانون بالقول إن إسرائيل "ستواصل استهداف قيادة النظام المتطرف"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك فيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات في المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وطلبت كل من فرنسا وروسيا والصين وكولومبيا والبحرين، عقد هذا الاجتماع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش قد أدان بشدة في بيان التصعيد العسكري الذي شهده الشرق الأوسط اليوم"، مشيرا إلى أن "استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد إيران، وما تبعه من ردات فعل إيرانية في مختلف أنحاء المنطقة، يقوض السلام والأمن الدوليين".

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة، صباح اليوم السبت، ضربات على إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد".

من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية تجاه إسرائيل وعدد من القواعد والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.